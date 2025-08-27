Macron: Avrupa Birliği, Hiçbir Ülkeye Tehdit Değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın aksine kimseyi tehdit etmediğini ve her ülkenin egemenliğine saygı duyduğunu belirtti.

Moldova Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'e ziyarette bulunan Macron, burada Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Macron, Moldova'nın bağımsızlık ve özgürlük çağına tekrar girmesini sağlayan bu sembolik günde Avrupalı 2 başbakanla bunu kutlamak için buraya gelmeyi gerekli gördüklerini ifade etti.

Moldova halkına saygı, dostluk ve dayanışma mesajını iletmeyi amaçladıklarını kaydeden Macron, Sandu'ya hitaben şunları söyledi:

"Demokrasinizin işleyişini çarpıtma niyetinde olanların yeniden ortaya çıktığını, kapınızda sınırların tartışıldığını, halkların egemenliğinin hiçe sayıldığını görüyoruz. Bazıları gizli ağlar aracılığıyla demokrasinizin işlemesini istemiyor. Biz size geleceğe olan güvenimizi ve Moldova'nın önemli olduğunu, geleceğinin Avrupa ve Avrupa Birliği'yle birlikte olduğunu açık bir şekilde söylemeye geldik."

"34 yıl içinde, ülkeniz ciddi sınavlardan geçti ve önemli ilerlemeler kaydetti"

Macron, Moldova'nın AB'nin inşasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Reform, modernleşme ve cesaret yolunda yürüdüğünüz yol devam etmeli. Moldova, 27 Ağustos 1991'den bu yana uzun bir yol kat etti. 34 yıl içinde, ülkeniz ciddi sınavlardan geçti ve önemli ilerlemeler kaydetti." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği, hiçbir şekilde Sovyetler Birliği değil"

Macron, Moldova'nın AB'ye katılım sürecinin bu ülkenin barış ve hukuktan yana tercihinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kremlin'in propagandası, 'Avrupalıların savaşı uzatmak istediği ve Avrupa Birliği'nin halklara baskı uyguladığını' anlatıyor. Bunlar yalan. Avrupa Birliği, Rusya'nın aksine kimseyi tehdit etmiyor ve herkesin egemenliğine saygı gösteriyor. Bu, herkesin özgür ve egemen bir şekilde girmeye karar verdiği ve herkesin egemenliğine saygı duyulan bir birlik. Refah ve barış birliği. Avrupa Birliği, hiçbir şekilde Sovyetler Birliği değil."

Moldova'nın 3 yıl önce AB'ye katılmak için adaylığını sunarak tarihinde yeni bir adım attığını söyleyen Macron, Moldovalıların geçen yıl anayasalarına AB ile ilgili yaklaşımlarını ekleyerek kendi geleceklerine karar verme konusundaki kararlıklarını gösterdiğini kaydetti.

Macron, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla Moldova'nın bu kararını desteklediğini dile getirerek, bu ülkenin AB'ye katılmak için son aylarda ciddi hazırlık çalışması yürüttüğünü belirtti.