Macron, Afrika'nın Büyük Göller Bölgesi için 1,5 Milyar Euro Yardım Taahhüt Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'nın yoğun çatışmaların yaşandığı Büyük Göller bölgesi için 1,5 milyar avronun üzerinde yardım taahhüdü açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "Büyük Göller Bölgesi'nde Barışa ve Refaha Destek Konferansı" düzenlendi.

Macron ve Togo Başbakanı Faure Gnassingbe, konferansın kapanışında konuştu.

Macron, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşanan "trajediye" sessiz kalamayacaklarını belirterek, bu trajedinin bütün bölgeyi etkilediğine dikkati çekti.

Bu ülkedeki kriz nedeniyle 6 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 28 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını yineleyen Macron, "Bu rakamlar istatistik değil, kimsenin görmezden gelmek istemediği çığlıklar." dedi.

Barışın ancak "diyalog, irade ve cesaretle inşa edilebileceğini" belirten Macron, konferansın 3 temel hedefinin olduğunu kaydetti.

Macron, "İlk (hedef) olarak; sahadaki seslerin, sivil toplum kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının ve gıda dağıtmak ve korumak için hayatlarını her gün tehlikeye atan (yardım çalışanı) kadın ve erkeklerin sesini yükseltmek." ifadelerini kullandı.

İkinci hedeflerinin; durumun aciliyetine uygun olarak yardım fonlarının sağlanması olduğunu dile getiren Macron, konferans kapsamında 1,5 milyar avronun üzerinde yardım taahhüdünde bulunulduğunu duyurdu.

Macron, bölgedeki insani yardım çalışanlarının korunması, yardımların serbest dolaşımı ve yardım faaliyetlerine yönelik vergilerin kaldırılması konusunda "somut garantiler sağlanmasının" da konferansın üçüncü hedefi olduğunu vurguladı.

"Büyük Göller bölgesinde yıllardır dünyadaki en ciddi krizlerden biri yaşanıyor"

Gnassingbe, "Büyük Göller bölgesinde, yıllardır dünyadaki en ciddi krizlerden biri yaşanıyor. 6 milyondan fazla insan, hanelerinden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Bölgede köklerinden koparılan ailelerin ve okullarından mahrum bırakılan çocukların olduğunu dile getiren Gnassingbe, "Ortak görevimizin, (durumun) aciliyetine yanıt vermek ve ayrıca geleceğe hazırlanmak olduğunu söyledik." dedi.

Gnassingbe, acil insani yardım durumuna kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ve bu çözümün, Afrika kıtasından gelmesi gerektiğine işaret ederek, "İnsani yardım, kalkınmaya doğru bir köprü oluşturmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sonsuza kadar kısa vadeli çözümlerle uzun vadeli meselelerin çözülemeyeceğini vurgulayan Gnassingbe, kampların yeniden köylere, insani yardım dağıtımlarının ise döngüsel ekonomiye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Gnassingbe, bu çözümlerin; yollar, okullar, geçimlik tarım ve yerel ekonomik faaliyetlerle yeniden inşanın önünü açması gerektiğini kaydederek, "Afrika da kendi insani yardım çabasına katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.