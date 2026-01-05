Macron'un ABD'nin Venezuela'da uyguladığı "yöntemi" desteklemediği bildirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri operasyonda uyguladığı yöntemi desteklemediği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, basına yaptığı açıklamada, Macron'un Bakanlar Konseyi toplantısında, Venezuela'da yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Macron'un, Venezuela'da ABD tarafından "uygulanan metodu ne desteklediğini ne de onayladığını" ifade eden Bregeon, Macron'un "diktatör" Maduro'nun gidişini "Venezuela halkı için iyi bir haber" olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları

Macron'un, ABD'nin Venezuela'ya askeri operasyonun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, operasyonun uluslararası hukuka aykırılığına ilişkin bir şey söylememesi, başta solcu partiler olmak üzere bazı kesimlerde tepkiyle karşılanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, 3 Ocak'taki paylaşımında, "Venezuela halkının bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğunu ve bundan ancak sevinç duyabileceğini" belirtmişti.

Maduro'nun "İktidarı ele geçirerek ve Venezuela halkının temel özgürlüklerini hiçe sayarak halkının onuruna ağır darbe indirdiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, muhalif Edmundo Gonzalez'in Venezuela'daki geçiş sürecine liderlik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken; açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.