Macron'dan, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşı "çıkarlarımızı koruyacağız" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) "Zorlama Karşıtı Aracı"nı devreye koyabileceğini dile getirerek, "Çıkarlarımızı ve üreticilerimizi koruyacağız." dedi.

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Birkaç gündür gözünde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle toplantılara güneş gözlüğüyle katılan Macron'un burada yaptığı konuşmada da aynı gözlüğü takması dikkati çekti.

Uluslararası sistemin "benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık noktasına" geldiğine işaret eden Macron, "Daha çok işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

Macron, uluslararası arenadaki dengesizliklerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyada "çatışmaların" bir norm haline geldiği ve emperyalist hırsların yeniden gün yüzüne çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda "etkin kolektif bir yönetişimin olmadığı bir dünyaya" doğru gidildiğini vurgulayan Macron, "Açıkça endişe verici bir zamandayız çünkü konuları ve ortak sorunlarımızı çözebileceğimiz yapıları öldürüyoruz." ifadesini kullandı.

Macron, ABD'nin Avrupa'nın ihracat çıkarlarını hedef alan ticaret anlaşmaları ile "Avrupa'yı zayıflatmayı ve boyun eğdirmeyi" amaçladığının altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergisi uygulamalarının özellikle "toprak egemenliğine karşı bir baskı olarak" kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın ekonomik ve stratejik anlamda daha özerk olması gerektiğini savunan Macron, bunun için etkin çok taraflılığın işletilmesi gerektiğini belirtti.

"Kanun tanımayan bir dünyaya doğru ilerliyoruz"

Macron, Grönland'da Danimarka'nın egemenliğini desteklediklerini hatırlatarak, Fransa'nın dönem başkanlığını yapacağı G7 Liderler Zirvesi'nin büyük ekonomiler arasında diyaloğa ve işbirliğine dayalı çözümlerin üretilmesi için yapılandırılacağını kaydetti.

"Kanun tanımayan bir dünyaya doğru ilerliyoruz." diyen Macron, dünya ekonomisinde korumacı politikaların ve ticaret savaşlarının da "yalnızca kaybedenler" yaratacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Avrupa pazarının ve endüstrisinin Çin rekabetine karşı korunması gerektiğini belirterek, bu hususta kıtanın ekonomik savunma araçlarının güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa'nın "saygı görmediği" durumlarda "bu güçlü araçları" kullanması gerektiğini vurgulayan Macron, "2026'da daha güçlü, bağımsız bir Avrupa elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla ekonomik büyümeye ve istikrara ihtiyacımız var. ve acımasızlığa karşı hukuk devletini tercih ediyoruz." diye konuştu.

"Çıkarlarımızı koruyacağız"

Macron, "Avrupa'da doğrudan yapılan yabancı Çin yatırımlarına ihtiyacımız var." diyerek, AB normlarına uygun olmayan ürünleri ithal etmek istemediklerini söyledi.

"Bu, 'korumacı olmak' anlamına gelmiyor yalnızca daha adil koşullar oluşturma ve sanayimizi korumak anlamına geliyor." ifadesini kullanan Macron, AB firmalarının 450 milyon tüketicilik Avrupa pazarına öncelik vermesi gerektiğini kaydetti.

"Avrupa Birliği (AB) bünyesinde teknolojik tarafsızlığı ve ayrımcılık yapılmamasına uyulmasını güvence altına almalıyız." değerlendirmesinde bulunan Macron, AB'nin daha fazla rekabetçi olması için yapay zeka, kuantum gibi sektörlere daha fazla yatırım yapılmasını istedi.

Macron, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine ilişkin soruya "Akıl almaz olan şu ki; ABD'ye karşı zorlama karşıtı mekanizmayı kullanabiliriz ve bundan derin üzüntü duyuyorum. (Trump'ın vergi tehdidi) Bu, öngörülemezliğin ve faydasız saldırganlığın bir sonucudur. Yapmamız gereken şey çok sakin kalmak." yanıtını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump'ın tehditlerine karşı "Çıkarlarımızı ve üreticilerimizi koruyacağız." dedi.