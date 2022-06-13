Macron'a cinsel şiddet iddiasıyla suçlanan bakanlarını soran liseliye jandarma ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a cinsel şiddet iddiasıyla suçlanan kişilerin neden bakan olarak atandığını soran genç kızı jandarma okulunda ziyaret edip sorguladı.

Le Parisien'in haberine göre, 18 yaşındaki Laura isimli genç kız, Tarn kentine 9 Haziran'daki ziyareti sırasında Macron'a, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad'ı hedef alarak "Bize diyorsunuz ki 5 yıllık görev sürenizde öncelikli hedefiniz kadın-erkek eşitliği ve şiddete uğrayan kadınların korunması. O zaman neden tecavüzle suçlanan adamları devletin başına getiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Genç kızın bu ifadeleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, ertesi gün jandarma, Laura'nın eğitim aldığı liseye gitti ve genç kızı, bir önceki gün 4 yıl önce maruz kaldığını beyan ettiği cinsel saldırı şikayeti hakkında sorguladı, ardından konuyu Macron ile konuşmasına ve bununla ne yapmak istediğine getirdi.

Laura, jandarmaların ziyaretini "gözdağı" olarak nitelendirdi

Laura, bir jandarmanın kendisine böyle konuşmaması gerektiğini söylediğini, bir diğerinin de Elysee Sarayı'na bu görüşlerini yazılı olarak iletse daha iyi olacağı önerisinde bulunduğunu belirterek jandarmaların ziyaretini daha çok "gözdağı vermeye" benzetti.

Genç kız, jandarmaların liseye gelmek yerine evini ziyaret edebileceğini, liseye gelmenin, içlerinden birinin fikri olduğunu sandığını söyledi.

Tarn Jandarma karakolu ise Twitter hesabında, cinsel şiddet saldırısına ilişkin Laura'ya olası şikayet başvurusunu tutanağa geçirmeyi teklif etmek için liseye gittikleri ve yaklaşımları yanlış algılandıysa genç kızdan özür diledikleri paylaşımını yaptı.

Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Abad'ın, henüz Avrupa Birliği (AB) milletvekiliyken, 2010 ve 2011'de iki farklı kadına tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.