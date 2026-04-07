Fransa Vatandaşları İran'dan Döndü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da 3,5 yıldır tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in Fransa'ya dönmek üzere yolda olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 3,5 yıldır Fransa ve İran arasında gerginliğe yol açan Kohler ve Paris'in durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'da 3,5 yıldır tutulan Kohler ve Paris'in artık serbest kaldığını ve Fransa'ya gelmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Fransız vatandaşları Kohler ve Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında gözaltına alınmış ve casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kasım 2025'te Evin Hapishanesi'nden serbest bırakılan Kohler ve Paris, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğine götürülmüştü.

Macron, Kohler ve Paris'i "mümkün olan en kısa sürede" ülkeye getireceği sözünü vermişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma