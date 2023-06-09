Macrocenter, Dünya Çevre Günü'nde çevre temizliği etkinlikleri düzenledi

Macrocenter, Dünya Çevre Günü kapsamında dört farklı şehirde çevre temizliği etkinlikleri düzenledi ve Belgrad Ormanı'nda 'Orman Banyosu Ritüeli' etkinliği gerçekleştirdi. Şirket, çevre kirliliği ve atık sorununa dikkat çekerek doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

MACROCENTER, dünya çapında artan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Dünya Çevre Günü kapsamında dört farklı şehirde çevre temizliği etkinlikleri düzenledi. Şirket ayrıca Belgrad Ormanı'nda gerçekleştirdiği 'Orman Banyosu Ritüeli' etkinliğiyle doğanın iyileştirici gücüne vurgu yaptı.

Antalya Lara Plajı'nda Merve Mucuk, Ankara Seğmenler Parkı'nda Oğul Türkkan, İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda Ege Üzrek ve Bodrum Türkbükü Cennet Koyu'nda Zeynep Çipa'nın katılımıyla çevre temizliği yapan Macrocenter, Belgrad Ormanı'nda İlker Çağlayan ev sahipliğinde Orman Banyosu Ritüeli gerçekleştirdi.

Macrocenter'ın doğadan aldığı sorumluluk bilincini tüm iş süreçlerine entegre ettiğini söyleyen Tülye Sekendiz, "Lokal ürünlerin kullanımından sıfır atık politikasına, sürdürülebilir ambalaj çalışmalarından ürün tedarikine kadar pek çok alanda çevre duyarlı adım atıyoruz. Daha eşit ve adil bir dünya için özellikle kadın tedarikçilerini destekliyoruz. Düzenlediğimiz tüm etkinliklerde hem unutulmaz bir deneyim sunmaya hem de sorumlu ve bilinçli tüketici olmanın önemini hatırlatmaya odaklanıyoruz" dedi.