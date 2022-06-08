macOS Ventura yükleyip denedik! - Haberler

Apple, her yıl düzenlediği WWDC22 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdi. Şirket, konferansta yeni işletim sistemi macOS Ventura duyuruldu. Peki yenilikler neler? macOS Ventura yükleyip denedik!

macOS Ventura yükleyip denedik!

Apple, WWDC etkinliğinde yeni macOS sürümünü tanıttı. macOS Ventura'da ilk olarak Stage Manager özelliği göze çarpıyor. Bu özellik, kullanıcıların tüm pencereleri yönetmenize yardımcı olacak. Ek olarak, etkin olarak kullanılan uygulamalarla diğer uygulamalar keskin bir şekilde ayrılıyor.

Stage Manager özelliği, kullanıcıların dikkatini dağıtmamak üzerine yoğunlaşıyor. Kullanılan uygulama ortada net bir şekilde görünürken, kullanılmayan uygulamalar ise yan tarafa yerleştiriliyor. Ayrıca macOS Ventura, Spotlight özelliğini de tanıttı.

Spotlight, iOS ve iPadOS'a gelen Rich Results özelliği ile geliştirilmiş durumda. Böylece kullanıcılar, direkt olarak Spotlight içinden işlem yapabiliyor. Öte yandan özellik, Fotoğraflar ve Canlı Metin dahil olmak üzere daha fazla uygulamayı ekledi.

Öte yandan Apple, macOS Ventura ile birlikte Mail uygulamasına da büyük iyileştirmeler geliyor. En çok göze çarpan özellik ise "Göndermeyi Geri Al" oldu. Bu özellik ile birlikte kullanıcı, gönderilen e-postayı birkaç dakika içinde isterse geri alacak.

macOS Ventura güncellemesi alacak Mac modelleri;

iMac (2017 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

Mac Mini (2018 ve sonrası)

Mac Studio (2022)

MacBook Pro (2017 ve sonrası)

MacBook Air (2018 ve sonrası)

MacBook (2017 ve sonrası)

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