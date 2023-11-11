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Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatlarındaki seferlere hava muhalefeti engeli

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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye kapatıldı.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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