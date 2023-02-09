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Macaristanlı ekip, anne ve kızını enkazdan sağ çıkardı

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Macaristanlı ekip, anne ve kızını enkazdan sağ çıkardı

HATAY'da enkaz altında kalan anne ve kızı Macaristan'dan gelen kurtarma ekibi tarafından enkazdan sağ çıkarıldı.

HATAY'da enkaz altında kalan anne ve kızı Macaristan'dan gelen kurtarma ekibi tarafından enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macaristan'dan gelen ekip, çöken apartmanın enkazından gelen ses üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan yaşam tüneli ile ulaşılan kız çocuğu, Macaristanlı ekip tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan çocuk ambulansa kadar taşındı. Enkazda devam eden çalışmalar sonucu kız çocuğunun annesine de ulaşıldı. Anne de ekiplerin titiz çalışması sonucu saatler sonra sağ olarak yıkıntıların arasından çıkarıldı. Anne ve kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, deremzede anne ve kızının kurtarılma anlarına ilişkin görüntüyü "Umut var. Pest İli Arama Kurtarma Ekibi yine mucize yarattı" mesajı ile Twitter'da paylaştı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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