Macaristanlı ekip, anne ve kızını enkazdan sağ çıkardı

HATAY'da enkaz altında kalan anne ve kızı Macaristan'dan gelen kurtarma ekibi tarafından enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macaristan'dan gelen ekip, çöken apartmanın enkazından gelen ses üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan yaşam tüneli ile ulaşılan kız çocuğu, Macaristanlı ekip tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralı kurtarılan çocuk ambulansa kadar taşındı. Enkazda devam eden çalışmalar sonucu kız çocuğunun annesine de ulaşıldı. Anne de ekiplerin titiz çalışması sonucu saatler sonra sağ olarak yıkıntıların arasından çıkarıldı. Anne ve kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.