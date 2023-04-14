Macaristan, yaptırımların etkilediği Budapeşte merkezli Rus bankasıyla çalışmayı bıraktı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD yaptırımlarının etkilediği Budapeşte merkezli Rus bankasıyla çalışmayı bıraktıklarını söyledi.

Orban, Macaristan Devlet Radyosu'na yaptığı açıklamada, ülkesinin, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına uyacağını fakat onlara karşı da konuşmaya devam edeceğini belirtti.

Macar lider, açıklamasında ABD'nin Macaristan'ın önemli bir müttefiki olduğunu ancak Ukrayna'daki savaş konusunda görüşlerinin farklı olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Budapeşte merkezli Rus bankasının imkanlarının giderek daraldığını dile getiren Orban, söz konusu bankanın şimdi ise ABD yaptırımları altında kaldıktan sonra zaten fiilen mahvolduğunu ifade etti.

Orban, ABD'nin "herkesi savaş ittifakına entegre etme planından vazgeçmediğini" vurgulayarak, Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmayan Macaristan'ın ise buna direneceğini kaydetti.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, IIB ile ilişkilerin sonlandırılacağı kaydedilmişti.

ABD bu hafta bankaya ikisi Rus biri Macar olan üst düzey üç yöneticisini de içeren yeni yaptırımlar uyguladığını duyurmuş ve Macaristan'a Kremlin kontrolünde olduğu açık olan bu kuruluşla bağlarını kesmesi çağrısı yapmıştı.