Macaristan ve Slovakya, AB'nin Rusya Yaptırım Paketini Reddetti

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini Slovakya ile birlikte reddettiklerini açıkladı. Bakan Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna'ya mali destek sağlamayacağını ve enerji sektörüne yönelik ağır yaptırımların kabul edilmesinin maliyetleri artıracağını belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini Slovakya ile birlikte reddettiklerini söyledi.

Bakan Szijjarto, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'li mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Macarların, Ukrayna'ya finansal destekte bulunmayacağını açıkça ifade ettiğini dile getirdi.

"Herhangi yeni bir mali desteğe, herhangi yeni bir silah transferine, herhangi yeni bir askeri operasyona katkıda bulunmaya istekli değiliz." diyen Szijjarto, AB yönetiminin enerji sektörüne yönelik kapsamlı ve ağır cezalar içeren yeni bir yaptırım paketi önerisinde bulunduğunu anlattı.

Szijjarto, "Slovakya ile birlikte yaptırım paketinin kabulünü engelledik." dedi.

AB yönetiminin, Birlik üyesi ülkelerin Rusya'dan ucuz doğal gaz ve petrol almasını yasaklamak istediğini ileri süren Szijjarto, bu paketin kabul edilmesi durumunda özellikle kamu hizmetlerine yönelik maliyetlerin ciddi anlamda artacağını savundu.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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