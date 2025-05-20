Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ayrılıyor

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ayrılıyor
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Macaristan Ulusal Meclisi, iktidardaki Fidesz ve KDNP milletvekillerinin oylarıyla, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararını aldı. Hükümet, UCM'nin son dönemlerde siyasi motivasyonlu kararlar aldığını iddia etti.

Macaristan Ulusal Meclisinde, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) milletvekillerinin oylarıyla, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılması kararı çıktı.

KDNP Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen tarafından sunulan UCM'den ayrılma önerisi, 137 evet, 37 hayır ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Karara ilişkin açıklamada bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, UCM'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararıyla siyasi motivasyonlu bir yapıya dönüştürdüğünü öne sürerek, "Biz Macarlar, siyasi amaçlara hizmet eden bir yargı sisteminin parçası olmak istemiyoruz." dedi.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas da UCM'nin saygı duyulan bir kurum olduğunu ancak son dönemlerde aldığı kararlarla siyasi bir yapıya dönüştüğünü iddia etti.

Netanyahu hakkındaki kararın da bunun göstergesi olduğunu savunan Gulyas, Macar hükümetinin bunu kabul edilmez bulduğunu ve UCM'nin faaliyetlerine katılımını sürdürmeme kararı aldığını belirtti.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen Netanyahu, 3 Nisan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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