Macaristan, Trump'ın Çağrılarına Rağmen Rus Enerjisine Devam Edecek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrılarına rağmen Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtti.

Szijjarto, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York'ta The Guardian gazetesine, Trump'ın Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmaları çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji tedarikini başka yerlerden temin etmenin "güzel bir hayal" olduğunu dile getiren Szijjarto, Trump'ın yaklaşımını "anladığını" söyledi.

Szijjarto, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." dedi.

Macaristan için enerji tedariki meselesinin tamamen "fiziksel bir sorun" olduğunu ifade eden Szijjarto, "Rusya dışında başka bir yerden petrol ve gaz satın almayı hayal etmek güzel olabilir ancak biz bunu sadece altyapımızın olduğu yerlerden yapabiliriz." diye konuştu.

Szijjarto, fiziksel altyapıya bakıldığında Rus enerjisi olmadan ülkenin güvenli tedarik sağlamasının "imkansız" olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri sorulan Szijjarto, Batı Avrupalı yetkilileri "fanatik" diye nitelendirdi ve "sağduyuya, gerçeklere dayalı, rasyonel bir diyalog yürütmenin tamamen imkansız" olduğunu söyledi.

Szijjarto, ABD ile ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, ABD Başkanının Macaristan dostu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.