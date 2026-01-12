Haberler

Macaristan, yetkiyi kötüye kullanmakla suçlanan Polonya'nın eski Adalet Bakanı'na sığınma hakkı verdi

Güncelleme:
Macaristan, yetkiyi kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma yürütülen Polonya'nın eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya sığınma hakkı tanıdı. Polonya'da demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu belirtilirken, Macaristan bu tür sığınma taleplerini dikkatle değerlendiriyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında, Polonya'dan Macaristan'a sığınma talebinde bulunan siyasiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Polonya'da demokrasi ve hukukun üstünlüğünün "tehdit altında" olduğunu dile getirerek, "Birçok kişi siyasi zulme maruz kalıyor. Siyasi zulüm gerekçesiyle sığınma başvurusunda bulunanların taleplerini dikkatle değerlendiriyor, ulusal ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun olarak inceliyoruz." dedi.

Polonya'dan bu tür başvurular aldıklarını ve bunlardan birçoğunun onaylandığını aktaran Szijjarto, ilgili kişileri korumak için isimlerini açıklamayacağını belirtti.

Öte yandan Ziobro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın, sığınma başvurusunu kabul ettiğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a teşekkür eden Ziobro, Polonya'daki "kanunsuzluğa" karşı mücadele edeceğini söyledi.

Ziobro, "Giderek yayılan diktatörlüğe karşı duruyorum. Bunu, her zaman savunduğum ilkeler adına ve bu ilkeler nedeniyle (Başbakan) Donald Tusk ve arkadaşlarının kişisel intikamının hedefi haline geldiğim için yapıyorum. Başsavcı olarak, onların yolsuzluk ve hırsızlıklarına ilişkin çok sayıda soruşturma başlattığım için insan avı ve karalama kampanyasının hedefi haline getirildim." ifadelerini kullandı.

Polonya Ulusal Savcılığı, 2024'te, Hukuk ve Adalet (PiS) Partisi iktidarı döneminde yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 2015-2023 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ziobro'nun evinde arama yapılmıştı.

Savcılık, Ziobro'yu, "suç örgütü yönetmek, suç mağdurlarına yardım ve suçluların rehabilitasyonu amacıyla oluşturulan Adalet Fonu'nu kötüye kullanmakla" suçlamıştı.

Polonya basınına göre, savcılar, bu fonun ayrıca, muhalefete karşı kullanıldığı iddia edilen İsrail menşeli "Pegasus" adlı casus yazılım sistemini satın almak için kullanıldığını iddia ediyor.

?Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.

Macaristan hükümetinin bu adımı, iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
500

