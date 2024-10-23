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Macaristan Milli Günü Kutlama Programı Başkentte Gerçekleşti

Macaristan Milli Günü Kutlama Programı Başkentte Gerçekleşti
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Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Milli Gün kutlamasında, Türk dostlarıyla dayanışma vurgusu yapıldı. Programda Macaristan'ın ulusal egemenlik ve demokratik değerlere bağlılığı ön plana çıkarıldı.

Macaristan Milli Günü münasebetiyle başkentteki CSO Ada'da kutlama programı düzenledi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Devlet Sekreteri Gyorgy Ujsaghy ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Hükümet Komiseri Peter Hoppal katıldı.

Büyükelçi Matis, burada yaptığı konuşmada, Macaristan Milli Günü vesilesiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti.

Matis, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısına üzüldüğünü dile getirerek "Türk dostlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve umarım bunu bir kez daha yaşamak zorunda kalmayız." dedi.

Macaristan Devlet Sekreteri Ujsaghy de Macarların sadece tarihlerindeki önemli bir olayı değil, aynı zamanda ulusal egemenliğe ve demokratik değerlere bağlılıklarını da kutladıklarını söyledi.

Ujsaghy, Macaristan Milli Günü'nün özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil ettiğini aktardı.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Hükümet Komiseri Hoppal da 23 Ekim'in Macarlar için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün, Macarların özgürlük günüdür." dedi.

Bu yıl Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılının kutlandığını anımsatan Hoppal, adını Macar piyanist Gergely Boganyi'den alan Boganyi piyanosunun Türkiye'ye hediye edilmesine ilişkin belgeyi Bakan Ersoy'a takdim etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel

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