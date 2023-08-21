Macaristan Milli Günü, Budapeşte'de Coşkuyla Kutlandı
Güncel Haberler
BUDAPEŞTE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezinde, Macaristan Milli Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ışık ve havai fişek gösterilerini izleyen insanlar, 20 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
BUDAPEŞTE, 21 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezinde, Macaristan Milli Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ışık ve havai fişek gösterilerini izleyen insanlar, 20 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel