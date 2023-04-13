Macaristan Maarif Okulları Türkiye'deki depremzedeler için iftar düzenledi

Macaristan Maarif Okulları ve ülkede etkin Kont Szechenyi Aile Vakfı, geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, Macaristan'daki iş insanlarının da katılımıyla iftar programı düzenledi.

Macaristan Maarif Okulları ve ülkede etkin Kont Szechenyi Aile Vakfı, geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlanmak üzere, Macaristan'daki iş insanlarının da katılımıyla iftar programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macaristan Maarif Okulları ile Kont Szechenyi Aile Vakfı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara yardım etmek amacıyla ülkedeki iş insanlarının da katıldığı bağış iftarı programı organize etti.

Organizasyona; Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Eğitim Bakanlığından Dr. Andavölgyi Ferenc, Szechenyi Aile Vakfı Başkanı Timea Szechenyi, Budapeşte belediye başkan yardımcıları, Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye adına Macaristan'da faaliyet yürüten diğer kurumların temsilcileriyle, çoğunluğu Macar iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta Türkiye'de 11 ilde etkisini gösteren büyük bir depremin yaralarının sarılma sürecinde olduğunu belirterek "Yüzü aşkın ülkeden arama kurtarma ekipleri geldi. Zaman beklemeden depremzedelerin yardımına koşan 167 Macar arama kurtarma görevlisine ve yardımlarını esirgemeyen Macar halkına ulaştırdığı destekleri için müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde derdiyle dertlenenleri ve kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projelere göre deprem bölgesinde 300 bin konut inşa edileceğinin altını çizen Akgün, "Halihazırda yüz binlerce deprem mağduru çadırlarda yaşıyor. Türkiye Maarif Vakfı olarak biz de bir sosyal sorumluluk projesi olarak deprem bölgesinde konteyner yaşam alanı kuracağız. İçerisinde bir anaokulu ve bir bilgisayar laboratuvarı da bulunacak olan yerleşkede, konteyner evler kurulmasını planlıyoruz." diye konuştu.

"Bu okul Türk ve Macar dostluğunun kalıcı bir nişanesi olacaktır"

Akgün, Avrupa'daki Türk diasporasının yoğun olduğu ülkelerde de çok amaçlı eğitim merkezleri açtıklarını belirterek Avrupa Eğitim Merkezlerinde, çocukların anadil ve akademik becerilerini geliştirmelerine ilişkin dersler verildiğini, velilere yönelik de rehberlik ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfının, 2019'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ilköğretim ve lise düzeylerinde eğitim faaliyetlerine başladığını aktaran Birol Akgün, "Geçtiğimiz yıl satın aldığımız şehir merkezindeki Hernad Utca'da bulunan Maarif Okulu binamızın restorasyonuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hedefimiz, iki devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olan 2024 Türk-Macar Kültür Yılında eğitim öğretim faaliyetlerimize yeni okul binamızda başlamaktır. Bu okul Türk ve Macar dostluğunun kalıcı bir nişanesi olacaktır." ifadelerini kullandı.