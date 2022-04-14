Macaristan Kıyaslamasıyla Türkiye'de Seçmen Eğilimi Nasıl?
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Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) kurucusu İbrahim Uslu, Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları çerçevesince ve Macaristan kıyaslamasıyla Türkiye'de seçmen eğilimlerini VOA Türkçe'ye yorumladı.
Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) kurucusu İbrahim Uslu, Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları çerçevesince ve Macaristan kıyaslamasıyla Türkiye'de seçmen eğilimlerini VOA Türkçe'ye yorumladı
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