Macaristan Kıyaslamasıyla Türkiye'de Seçmen Eğilimi Nasıl? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan Kıyaslamasıyla Türkiye'de Seçmen Eğilimi Nasıl?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) kurucusu İbrahim Uslu, Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları çerçevesince ve Macaristan kıyaslamasıyla Türkiye'de seçmen eğilimlerini VOA Türkçe'ye yorumladı.

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) kurucusu İbrahim Uslu, Mart ayında yapılan kamuoyu araştırmaları çerçevesince ve Macaristan kıyaslamasıyla Türkiye'de seçmen eğilimlerini VOA Türkçe'ye yorumladı

DailyMotion.com / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title