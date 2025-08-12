Macaristan, Karadağ'daki Orman Yangınlarına Helikopter Gönderdi

Macaristan, kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele için Karadağ'a helikopter göndereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Szijjarto, yangınların başkent Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit ettiğini belirtti.

Macaristan, Balkan ülkesi Karadağ'da kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak adına helikopter gönderdiğini duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, Karadağ'da devam eden orman yangınlarının ülkenin başkenti Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit etmeye devam ettiğini ve hava koşulları nedeniyle mücadelenin zorlaştığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Karadağ Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic'in talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 7 kişilik mürettebattan oluşan Macar Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopter gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
500
