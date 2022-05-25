Macaristan'ın Yeni Hükümeti Yemin Ederek Göreve Başladı - Haberler

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Macaristan'ın Yeni Hükümeti Yemin Ederek Göreve Başladı

Xinhua - Güncel
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Macaristan'ın Yeni Hükümeti Yemin Ederek Göreve Başladı

BUDAPEŞTE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ülkenin yeni bakanlar kurulu üyeleri göreve başlamadan önce Macaristan Parlamentosu'nda yemin ediyor, 24 Mayıs 2022.

BUDAPEŞTE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ülkenin yeni bakanlar kurulu üyeleri göreve başlamadan önce Macaristan Parlamentosu'nda yemin ediyor, 24 Mayıs 2022. Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macaristan'ın yeni bakanlar kurulu Salı günü Budapeşte'deki Macaristan Parlamentosu'nda yemin ederek göreve başladı. Salı günü erken saatlerde Cumhurbaşkanı Katalin Novak beşinci Orban hükümetindeki bakanları atamıştı. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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