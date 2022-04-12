Macaristan'ın Kethely Köyünde Paskalya Süslemeleri - Haberler

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Macaristan'ın Kethely Köyünde Paskalya Süslemeleri

Xinhua - Güncel
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Macaristan'ın Kethely Köyünde Paskalya Süslemeleri

KETHELY, 12 Nisan (Xinhua) — Macaristan'ın batısındaki Kethely'nin ana meydanında boyanmış dev Paskalya yumurtalarının arasında samandan yapılmış dev bir Paskalya Tavşanı görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

KETHELY, 12 Nisan (Xinhua) — Macaristan'ın batısındaki Kethely'nin ana meydanında boyanmış dev Paskalya yumurtalarının arasında samandan yapılmış dev bir Paskalya Tavşanı görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Macaristan, Paskalya, Nisan, Güncel, Haberler

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