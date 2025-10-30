Haberler

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Cumhuriyet'in 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama programı yapıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin Güzel Sanatlar Müzesi'nde verdiği resepsiyona, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko'nun yanı sıra Macar siyasetinin ve bürokrasisinin önde gelen isimleri, büyükelçiler, kültür ve sanat dünyasından temsilciler ile Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Budapeşte Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrenci korosunun seslendirdiği Türk ve Macar milli marşlarıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı okundu.

Büyükelçi Ekşioğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla temellerini attığı modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

"Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesinde seyreden Türk-Macar ilişkilerinin daha da derinleşmekte olduğuna dikkati çeken Ekşioğlu, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın ardından idrak edilen "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı"nın geleceği birlikte şekillendirecek yenilikçi işbirliklerine vesile olduğunu ifade etti.

Bakan Hanko da ortak tarihi ve kültürel değerler temelinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" şiarının "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" faaliyetleri için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Programda, "Türk-Macar Quartet" klasik müzik grubu da sahne aldı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Macaristan'daki Türk diplomasisinin tarihini anlatan "Diplomaside Bina, Mekan ve İnsan" başlıklı sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin yanı sıra geleneksel usullerle hazırlanan Türk kahvesi de ikram edildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
