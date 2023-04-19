Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği geleneksel iftar programını düzenledi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, geleneksel iftar programının 9'uncusunu düzenledi; etkinlikte, Macaristan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek de gündeme geldi.

Ankara'daki bir otelde Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, iftar saatinde salonda ezan okundu ve dua edildi.

Davetlilere Macaristan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerin yaşandığı gün Brüksel'de olduğunu ve AB sivil savunma mekanizmasının bir üyesi olarak bu mekanizmanın başındaki Sloven komiseri aradığını belirterek, "Bana bu sivil savunma mekanizması uyarınca Macar yardım ekibinin hazır olduğunu söyledi. Biz zor günlerimizde yanımızda olan dostlarımızı unutmayız. Zaten Macaristan ile çok güzel ilişkilerimiz var. Birlikte hareket ederiz, birlikte çalışırız ve yeniden buluşma içindeyiz." ifadelerini kulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Macaristan ile Orta Asya'da yeniden güzel faaliyetler yapacaklarına işaret eden Bozay, "AB ile bir küresel geçit projesi var. Bu projede, Macaristan ve Türkiye bu geçidin kapısı, anahtarı ve kilididir. Birlikte değişen dünya ekonomisinde de yapılacak işbirliklerimiz var." mesajını verdi.

Bozay, ramazanın son günlerinde düzenlenen bu iftarda Macaristan'ı bir aile olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu sofra Gülbaba sofrasıdır, hepimize yer vardır. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Depremler nedeniyle iftar programını iptal etme düşüncesi

Büyükelçi Matis de yaptığı konuşmada, 9. iftar programına gelen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında bir araya gelebilmenin mutluluğuna, geçen sene şubat ayında patlak veren savaş (Rusya-Ukrayna savaşı), bu sene ise 6 Şubat'ta yıkıcı depremler gölge düşürdü. Hatta anlaşılır nedenlerden dolayı bu seneki iftar programımızı iptal etmeyi bile düşündük. Ancak ramazan ayının birleştirici bir güç olduğuna inandığımızdan bugün de iftar masalarımızın etrafında ancak önceki senelere göre daha mütevazı bir katılımcı sayısıyla bir araya gelmeye karar verdik."

Depremlerde yaşamlarını yitirenleri saygıyla anan Matis, depremden sonraki 22. saatte bölgeye varan toplam 7 Macar ekibin, 167 uzman ve 29 arama kurtarma köpeğiyle ellerinden geleni yaptığını anımsattı.

Matis, "10 bin kişi olarak gelseydik de herkesi kurtaramazdık, diyen bir kurtarmacımız, sahadaki durumun profesyonel arama kurtarma uzmanları için de ne kadar zor olduğunu net bir şekilde anlatmaktadır. Bölgedeki dehşeti, Büyükelçiliğimizin ilk günlerde bölgeye giden 10 kişilik gönüllü ekibi de bizzat gördü ve durumun ağırlığını Macaristan'daki yöneticilerimize ve vatandaşlarımıza da açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştık." dedi.

"Macar milleti Türkiye ve Türk milleti ile olan dayanışmasını gösterdi"

Macaristan'ın deprem kuşağı üzerinde yer almadığını, bu nedenle de bu felaketin boyutlarının anlaşılmayacağını düşündüklerini belirten Matis, "Ama yanıldık. Macar devletinin yanı sıra Macar milleti de Türkiye ve Türk milleti ile olan dayanışmasını net bir şekilde gösterdi. 105 tondan fazla devlet yardımıyla birlikte Macaristan'da yaşayan Türkler ve vatandaşlarımız, kamyonlar dolusu destek gönderdiler." diye konuştu.

Matis, Türkiye ile diplomasinin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve birkaç hafta sonra bazı Macar bakanların Ankara'ya geleceğini kaydederek, "Yani Türkiye bizim için hala önemli bir ülke ve biz de Türkiye için önemli bir ülke olduğumuzu umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da da ciddi bir aktör olduğunu belirten Matis, "Ekonomi, siyaset, göç, güvenlik konusunda Türkiye geniş bölgede de hep birinci sıralarda. Ama en hızlı ve anlaşılır şekildeki yükselme belki de enerji alanındadır. Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Türkiye, güvenilir bir ortak kategorisinden stratejik bir merkez haline gelmiş bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Matis, iki ülke arasındaki yoğun iş faaliyetlerinin de devam ettiğini ve karşılıklı yatırımların artacağını kaydetti.