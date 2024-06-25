Macaristan ile AB Arasındaki Anlaşmazlıklar Devam Ediyor

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralacak Macaristan ile AB arasında, Birlik hukukunun üstünlüğü ve Ukrayna'nın üyeliği gibi temel konulardaki anlaşmazlıklar devam ediyor.

AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Belçika'nın dönem başkanlığı altındaki son toplantıda Lüksemburg'da bir araya geldi.

Görevi 1 Ocak'tan bu yana sürdüren Belçika, dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Macaristan'a devredecek.

Ancak son yıllarda Budapeşte ile Brüksel arasında yaşanan gerginliğin gelecek 6 aylık döneme nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Lüksemburg'da bugün yapılan toplantı öncesindeki açıklamalar bir kez daha bu soruyu gündeme getirdi.

Toplantı öncesinde mevcut dönem başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bakanların Macaristan hakkında AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen prosedürle ilgili son durumu da ele alacağını söyledi.

Lahbib, "Polonya bunu başardı. Macaristan'ın da 1 Temmuz'da başlayacak dönem başkanlığı sürecinde bu prosedürden çıkmasını diliyoruz." dedi.

Macar Bakan'dan "Asla vazgeçmeyeceğiz" mesajı

Ancak Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Janos Boka, ülkesine karşı uygulanan ihlal prosedürüyle ilgili, "7. madde prosedürü Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasında siyasi bir konu haline geldi ve Macaristan'ı belli bir pozisyon almaya zorlamak için siyasi baskı aracı olarak kullanıldı. Seçimden sonra tartışmayı daha objektif ve daha yapıcı bir hale getirmeyi diliyorum ama pek umudum yok. Ancak biz asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Diğer yandan AB'nin bugün Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlayacağının anımsatılması üzerine Boka, bu ülkenin hazır durumda olmadığı, konunun kendileri için gündemde yer almadığı yönünde mesajlar verdi.

Macaristan, AB tarafından yargı üzerinde aşırı kontrol uyguladığı, ülkedeki temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı gibi gerekçelerle bir süredir eleştiriliyor. Macaristan'ın "Egemenliğin Savunulması" adını verdiği yasanın Rusya'daki "yabancı ajan" yasasıyla benzerliği, AB'nin iltica kanununu ihlal etmesi gibi konular son dönemde AB'nin gündemindeydi. AB Adalet Divanı, geçen hafta iltica hukukunu ihlal nedeniyle Macaristan'a 200 milyon avro ceza vermişti. Ayrıca AB Komisyonunun Macaristan'a karşı açtığı dava sonucunda, bu ülkenin hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle ülkenin AB bütçesinden aldığı pay dondurulmuştu.

Trump'ın mesajını Avrupa'ya uyarladı

Macaristan'ın gelecek hafta başında devralacağı AB dönem başkanlığının sloganını "Avrupa'yı yeniden büyük kıl" (Make Europe Great Again) olarak duyurması dikkati çekmişti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından kullanılan "Amerika'yı yeniden büyük kıl"ın (Make America Great Again) Avrupa'ya uyarlanması niteliğindeki slogan, Viktor Orban hükümetinin aynı gün verdiği "Avrupa sağının güçlerini birleştireceğiz" mesajıyla "AB karşıtı" olarak değerlendirilmişti.