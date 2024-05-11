Macaristan eski Başbakanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin ile işbirliği için iyi fırsatlar sunuyor

BUDAPEŞTE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan eski Başbakanı Peter Medgyessy, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin ile işbirliği için "iyi fırsatlara kapı aralayan muazzam bir girişim" olduğunu söyledi.

Medgyessy, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, bunun kültürel ve araştırma işbirliği de dahil olmak üzere pek çok yönü olduğunu, ancak çok önemli bir yönünün de ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. Medgyessy, Çin'le artan işbirliğinin, Macaristan'ın "planladığı her şeyi gerçekleştirmesine" yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Belgrad-Budapeşte Demiryolu hattı gibi projelerde "pek çok fırsat görüyorum" diyen Medgyessy, ticari ağlara ve ticari ilişkiler sistemine bağlanabilirlik ve bölgesel entegrasyonun çok değerli olduğunu vurguladı.

Medgyessy, kapsamlı stratejik işbirliği içinde olan Macaristan ve Çin'in geleceğinin parlak göründüğünü söyledi.

Macaristan-Çin Çift Dilli Eğitim Okulu'nun başbakan olarak görev yaparken açıldığını hatırlatan Medgyessy, okulun giderek daha fazla Macar öğrencinin Çin'e seyahat etmesine ve Çin kültürünü öğrenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Medgyessy, bu tür değişimlerin iki ülke halklarının birbirlerini tanımaları ve birbirlerinin kültürlerini öğrenmeleri için fırsatlar sunduğunu ve bunun "geleneksel ekonomik, işbirliğine dayalı ve diğer ilişki türlerinin çok ötesine geçtiğini" söyledi.

Medgyessy, bölgesel çatışmalarla dolu bir dünyada, büyük ülkelerin işbirliği yapma, ortak çözümler bulma ve küreselleşmeyi genişletme konusunda fikir yürütmesinin son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.