Macaristan Ekonomi Bakanı'ndan İsrail-İran Gerginliği Uyarısı

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Macaristan Ekonomi Bakanı Marton Nagy, İsrail ile İran arasındaki artan gerginliğin Avrupa için enerji arzı, ticaret yolları ve güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturabileceğini vurguladı. Gerginliğin, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda enerji fiyatlarında artış ve arz kesintilerine yol açabileceğini belirtti.

BUDAPEŞTE, 24 Haziran (Xinhua) -- Macaristan Ekonomi Bakanı Marton Nagy, İsrail ile İran arasında artan gerginliğin, enerji arzı, küresel ticaret yolları ve bölgesel istikrarın bozulması başta olmak üzere Avrupa açısından ciddi ekonomik ve güvenlik risklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Nagy, pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın, üretilen küresel petrolün yaklaşık beşte birinin taşındığı kilit öneme sahip bir geçiş noktası olduğunu kaydederek boğazın kapatılması veya engellenmesi halinde enerji fiyatlarında hızlı artışlar ve enerji arzında kesintiler yaşanabileceğini söyledi.

Nagy, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki kritik önemdeki petrol ve doğalgaz altyapısının da risk altında olabileceğini belirtti.

Babülmendep Boğazı ve Süveyş Kanalı yakınlarında artan askeri faaliyetler ve olası ablukaların, Asya ile Avrupa arasındaki gemicilik rotalarını ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Nagy, bu durumun, tedarik zincirlerini bozabileceği, nakliye maliyetlerini artırabileceği ve kıta çapında enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Nagy, İsrail-İran çatışmasının tırmanmasının, Ortadoğu'da istikrarsızlığa yol açarak Avrupa'ya yeni bir göç dalgasını tetikleyebileceği ve terör riskini artırabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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