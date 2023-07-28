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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da...

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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür"

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür"

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Türkiye Güncel Haberler

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