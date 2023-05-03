Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bakan Varank ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin "milli araçlarını üretme noktasında" olduğunu belirterek "Milli bir ekonomide kendi araçlarını üretme noktasına gelindiğinde bu, ekonominin yeni bir boyuta ulaşması demektir.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin "milli araçlarını üretme noktasında" olduğunu belirterek "Milli bir ekonomide kendi araçlarını üretme noktasına gelindiğinde bu, ekonominin yeni bir boyuta ulaşması demektir." dedi.

Macar Bakan Szijjarto, ülkesinin Türkiye'deki yeni yatırımı olan Medicor Medical'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Macar-Türk işbirliğinin önemli dönüm noktasında bulunmak üzere" yoğun bir zamanda burada kendisine zaman ayırdığı için Bakan Varank'a teşekkür eden Szijjarto, Macar-Türk ekonomik işbirliğinin Türk ve Macar halkına, firmalarına ve iki ülke ekonomisine kazanç sağladığını belirtti.

Szijjarto, Varank'a cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde başarılar dileyerek "Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin yeni bir boyut kazanması onun ismi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) sayesinde olmuştur. Bu çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada örneği olmayan sınamalarla karşılaştıklarını kaydeden Szijjarto, bunların sağlık, ekonomik, doğal afet ve göç olduğunu dile getirdi.

Szijjarto, sağlık araç ve gereç üretiminin önemli ve gerekli olduğuna dikkati çekerek Macaristan'ın sağlık sektöründe ve tıbbi cihazlar üretiminde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

"Dünyanın dört bir yanında Macar sağlık ürünleri, tıbbi cihazları tedavilerde kullanılmaktadır." diyen Szijjarto, Macar firmalarının ihracat piyasalarında büyümeleri için destek verdiklerini söyledi.

Szijjarto, Medicor'un yalnızca Macaristan'da değil tüm Avrupa'da yeni doğanlar için gerekli tıbbi cihazların geliştirilmesinde öncü rol oynadığını belirterek firmanın ana ürünlerinin bebeklerin bakımı için gerekli kuvözlerin oluşturduğunu dile getirdi.

45,8 milyon liralık yatırım yapılan fabrikada gelişmiş kuvözler üretilecek

Firmanın ürünlerinin daha çok Orta Doğu'ya ihraç edildiğini kaydeden Macar bakan, firmanın yeni tesisini de burada kurma kararı aldığını kaydetti.

Szijjarto, Medicor'un Türkiye'de yeni açılan bu merkezinin 4 bin metrekare alan üzerine kurulu bir fabrika olduğunu belirterek "Burada kuvözler üretilecektir. 45,8 milyon liralık büyük bir yatırımdır. Macar hükümeti buna 27,4 milyon liralık teşvik desteği vermiştir. Üretim bu yılın 2. yarısında başlayacak." bilgisini verdi.

Burada yalnızca üretim değil, araştırma ve geliştirme de yapılacağını kaydeden Macar bakan, firmanın Ar-Ge çalışmalarıyla çok gelişmiş küvezler üreteceğini vurguladı.

"Ticaret hacmimizi yüzde 99 artırdık"

Szijjarto, Macar hükümetinin desteğinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği sayesinde olduğuna dikkati çekerek "Ticaret hacmimizi yüzde 99 artırdık. Türkiye olmadığı kadar ihracatta bulunmuştur. Türk firmaları da sürekli yatırımlar yapmaktadır ve işgücü oluşturmaktadır. Macar firmalar da Türkiye'de girişimde bulunmaktadır." dedi.

Szijjarto, Türk hükümetine Medicor'a verdiği destek için teşekkür etti.

Szijjarto'nun Togg deneyimi

Basın toplantısının öncesinde Türkiye'nin otomobili Togg'u deneyimleyen ve buna ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Szijjarto, "Milli bir ekonomide kendi araçlarını üretme noktasına gelindiğinde bu, ekonominin yeni bir boyuta ulaşması demektir." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Macarların bunu çok iyi anladığını belirterek ülkelerinde otomotiv sanayisinin imalat sanayisinin 3'te 2'sini oluşturduğunu kaydetti.

Yalnızca Macar otomobillerini değil, "en iyi Alman markalarının" üretimini yaptıklarını kaydeden Szijjarto, önde gelen Çin ve Güney Kore firmalarının da Macaristan'da akü ürettiklerini aktardı.

Szijjarto, Türkiye'nin "milli aracını üretme noktasında" olduğunu belirterek bunun, ülkenin katettiği ekonomik gelişimi gösterdiğini vurguladı.

Gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomik gelişimini sürdürmesini dileyen Szijjarto, bunun iki ülkenin kazancına olacağını ifade etti.

"Türkiye transiti olmadan güvenli Macar doğal gaz arzı yoktur"

İki ülkenin muhtemel enerji yatırım alanlarına ilişkin soruya yanıt veren Szijjarto, Macar enerji arzının güvenliği açısından Türkiye'nin önemli olduğunun altını çizdi.

Szijjarto, "Türkiye güvenilir ve öngörülebilir bir transit ülkesi olmasaydı, Macaristan'a doğal gaz arzının güvenliği olmazdı. Türkiye transiti olmadan güvenli Macar doğal gaz arzı yoktur. Halen Türk Akımı, Avrupa'ya tek Doğu Batı yönündeki güvenli doğal gaz naklini sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan gazının satın alınmasına da değinen Szijjarto, "Macaristan'a Azeri gazı ancak Türkiye transit geçiş sağlarsa ulaşacaktır. BOTAŞ ile Türk doğal gazını satın almak üzere görüşüyoruz ister LNG olsun ister başka kaynak şeklinde." dedi.

Szijjarto, öte yandan iki ülkenin de nükleer enerji kullanacağını ve aynı teknoloji inşasının sürdüğünü belirterek Türkiye'nin inşa konusunda biraz daha önde olduğunu ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın ulaştığını aktardı.

Szijjarto, "Akkuyu ve Paks nükleer enerji üretiminde işbirliğine güveniyoruz." diye konuştu.

Ortak basın toplantısının ardından Varank ve Szijjarto, Macaristan'ın Türkiye'deki ilk medikal yatırımı olan Medicor Yatırım Projesi'nin açılışını yaptı.