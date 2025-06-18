Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan AB'nin Enerji İthalat Yasağına Sert Tepki

BUDAPEŞTE, 18 Haziran (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını kademeli şekilde bitirmeye yönelik yasa teklifini sert dille eleştirdi.

Szijjarto salı günü başkent Budapeşte'de yaptığı açıklamada söz konusu teklifin, Macaristan'ın enerji güvenliği ve kamu hizmetlerinin maliyetini azaltma tedbirlerini tehlikeye attığını söyledi.

Hükümetin mevcut tüm imkanlarla bu önleme karşı çıkacağını vurgulayan Szijjarto, teklifin kabul edilmesi halinde ülkedeki hane halklarının elektriğe iki kat, gaza ise üç kat fazla para ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu teklifle, 2026 başından itibaren Rusya ile kısa vadeli doğalgaz sözleşmeleri, 2028 yılından itibarense uzun vadeli anlaşmaların yasaklanacağını kaydeden Szijjarto, Rusya'dan ham petrol ithalatının da 2028 yılına kadar kademeli olarak sona ereceğinin altını çizdi.

Szijjarto, plan kapsamında Macaristan'ın iki petrol boru hattının da kapatılabileceği ve 26 milyar metreküp doğalgaz ithalat kapasitesinin kaybedileceği uyarısında bulundu.

Szijjarto, "En büyük iki doğalgaz tedarik yolunu kapatıyor, sonra da bunun, bağımlılığın azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için olduğunu iddia ediyorlar" dedi.

Teklifin nükleer yakıt ithalatına yönelik herhangi bir kısıtlama içermediğine dikkat çeken Szijjarto, bunun muhtemelen Batı Avrupa ile Rus nükleer sanayileri arasındaki derin entegrasyondan kaynaklandığını belirtti.

Söz konusu teklifin, üye ülkelerin enerji politikaları üzerindeki egemenliklerini garanti altına alan AB'nin kurucu antlaşmalarını ihlal ettiğini de vurgulayan Szijjarto, "Macar aileleri korumak ve ulusal enerji güvenliğini muhafaza etmek üzere Brüksel'in bu teklifiyle gerektiği sürece mücadele edeceğiz" dedi.