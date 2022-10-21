Macaristan Dışişleri Bakanı: Macaristan Hükümeti, Ab-Çin Ekonomik İşbirliğini Korumaya Kararlı

Bakan, Macaristan hükümetinin, Avrupa otomotiv sektörüne ciddi zarar vereceği için AB ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğini bozacak tüm önerileri reddetmek üzere elinden geleni yapacağını söyledi.

Bakan, Macaristan hükümetinin, Avrupa otomotiv sektörüne ciddi zarar vereceği için AB ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğini bozacak tüm önerileri reddetmek üzere elinden geleni yapacağını söyledi.

BUDAPEŞTE, 21 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Perşembe günü Budapeşte'de yaptığı açıklamayla Macaristan hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğine zarar verebilecek her türlü öneriyi reddettiğini söyledi.

İkinci Macaristan Batarya Günü konferansı katılımcılarına hitap eden Szijjarto, "Bu, Avrupa gündemindeki önemli bir konu ve bu, Avrupa-Çin ekonomik işbirliğinin olası yıkımı anlamına geliyor ki, biz bunu kesinlikle reddetmek zorundayız, çünkü Avrupalı ve Çinli şirketler ve işletmeler arasındaki ilişkiler kesilirse bunun Avrupa açısından ciddi ekonomik sonuçları olur" diye konuştu.

Bakan, Macaristan hükümetinin, Avrupa otomotiv sektörüne ciddi zarar vereceği için AB ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğini bozacak tüm önerileri reddetmek üzere elinden geleni yapacağını söyledi.

Çin'in, AB'nin önemli bir ticaret ortağı olduğu hatırlatan ve Macaristan hükümetinin "Doğu Açılımı" politikasına atıfta bulunan Bakan Szijjarto, "2010 yılından bu yana stratejimizin, Batılı ve Doğulu yatırımcılar ve ekonomiler arasında bir buluşma noktası olmak olduğunu açıkça dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın, Almanya ve Çin'in yanı sıra Almanya'nın en büyük üç yüksek kaliteli otomobil üreticisinin (Audi, BMW ve Mercedes) üretim fabrikalarına ev sahipliği yapan tek ülke olduğunu kaydeden bakan, ülkesinin dünyadaki en büyük üçüncü elektrik bataryası üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu ürünlerin ihracatında dünyanın en büyük beşinci ülkesi konumunda bulunduğunu vurguladı.

Bakan, dünyanın önde gelen altı elektrik bataryası üreticisinden ikisinin Macaristan'da bulunduğunu söyledi. Çinli batarya üreticisi CATL yakın zamanda Macaristan'da şu ana kadar yaptığı en büyük yatırımı duyurmuştu.