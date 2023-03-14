Macaristan Dışişleri Bakanı: Ab, Çin Konusunda İdeolojik Olmayan Bir Tavır Almalı

BUDAPEŞTE, 14 Mart (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin ideolojik olmaması, pragmatik olması gerektiğini söyledi.

BUDAPEŞTE, 14 Mart (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin ideolojik olmaması, pragmatik olması gerektiğini söyledi.

Szijjarto, Pazartesi günü Paris'te gazetecilere verdiği demeçte, "AB ile Çin arasındaki ticari işbirliği ideolojik nedenlerle kesilirse daha da derin bir ekonomik kriz oluşacaktır, bu nedenle karşılıklı yarar sağlayan, pragmatik bir ilişkiyi sürdürmek çok önemlidir" dedi.

Szijjarto, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Başkanı Mathias Cormann ile yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

"Avrupa'nın içinde bulunduğu son derece zorlu dönemden çıkıp çıkamayacağı, temelde karar vericilerinin yaklaşımına bağlı... ideolojik bir yaklaşım yerine sağduyu temelinde hareket edebilecekler mi?" diye soran Szijjarto, "Dünya ekonomik krizini geride bırakmak için sağduyuya ihtiyaç var" dedi.

Szijjarto, OECD'nin, dünya çapında "ideolojilerin tutsağı" olmayan, "akılcı, gerçekçi, sağduyulu ekonomi politikası" izleyen birkaç kuruluştan biri olduğunu söyledi.

Macar diplomat, ister Batı Avrupa'nın ister ABD'nin girişimiyle olsun, ideolojiler nedeniyle ekonomik ve ticari işbirliğinin kesilmesi durumunda Avrupa ekonomisinin derin bir durgunluktan kaçamayacağını belirtti.

Szijjarto, önümüzdeki dönemde Çin ile pragmatik ekonomik işbirliğini sürdürmenin Avrupa'nın temel çıkarına olduğunu vurguladı.

Szijjarto, Macaristan'ın Alman otomotiv endüstrisi ve Çinli elektrikli pil üreticileri için önemli bir merkez olmasından dolayı, diğer AB üye ülkelerine örnek teşkil edebileceğini söyledi. AB'nin 2035'te yeni fosil yakıtlı araçların satışını yasaklaması ile daha fazla elektrikli araç pili gerekecek.

Szijjarto, dünyanın ilk on elektrikli araç pili üreticisinin çoğunun Çinli firmalar olduğunun altını çizdi. Bu nedenle, "Avrupa, Çin ile işbirliğinin iplerini koparırsa, o zaman Avrupa otomobil endüstrisi elektromobilite stratejisini uygulamada başarısız olacak ve milyonlarca kişilik istihdamı tehlikeye atacaktır" diye uyarıda bulundu.

Szijjarto, Doğulu ve Batılı şirketler için mükemmel bir merkez noktası olması nedeniyle Macaristan'ın son yıllarda yatırım rekorları kırdığını da sözlerine ekledi.