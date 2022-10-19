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Macaristan'dan AB'nin doğal gaz tedarik planına eleştiri

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Macaristan'dan AB'nin doğal gaz tedarik planına eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak doğal gaz tedarik etme fikrini eleştirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak doğal gaz tedarik etme fikrini eleştirdi.

Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brüksel'in ortak doğal gaz tedarikine ilişkin son planı bana birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı. Yaklaşan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Orban diğer bir paylaşımda ise Rusya'dan doğal gaz alınmamasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "Bana Rus gazının kötü olduğunu söylüyorlar. Satın almayı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse bize Rus gazını nasıl değiştirebileceğimizi söylemiyor. Beş yıl sonra değil, yarın. Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Viktor Orban Macaristan Güncel Haberler

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