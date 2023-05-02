Macaristan'da ziyaretçiler Parlamento binasını Türkçe sesli rehber eşliğinde gezebilecek

Macaristan'da yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan Parlamento binasını ziyaret edenlerin istifade ettiği sesli rehberin dil seçeneklerine Türkçe'nin dahil edilmesi sebebiyle Macaristan Ulusal Meclisi'nde bir tören düzenlendi.

Macaristan'da yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan Parlamento binasını ziyaret edenlerin istifade ettiği sesli rehberin dil seçeneklerine Türkçe'nin dahil edilmesi sebebiyle Macaristan Ulusal Meclisi'nde bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Ulusal Meclis yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Ekşioğlu, burada yaptığı konuşmada, Parlamento binasının hem Macar turizminin gözbebeği, hem Budapeşte'yi ziyaret eden Türk turistlerin gözdesi hem de Macar demokrasisinin kalbi olduğunu söyledi.

Son dönemde büyük ivme kazanan Türk-Macar ilişkileri ve dostluğunun güçlü tarihi kökenleri düşünüldüğünde, burayı ziyaret edenlerin Türkçe rehberlik hizmetine sahip olmamasının önemli bir eksiklik olduğuna işaret eden Ekşioğlu, "Bu eksikliğin sürmesi, bu binanın dışında heykelleri yer alan Macar ulusal bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarının Türkiye'de geçirdikleri günlerin anısını göz ardı etmek olurdu. Hele ki bu kahramanların başında gelen, önümüzdeki meydana adını veren Lajos Kossuth'un Macar Anayasası'nın temellerini Kütahya'da kaleme aldığı düşünüldüğünde." değerlendirmesinde bulundu.

Ekşioğlu, Budapeşte Yunus Emre Kültür Merkezi'nin desteği ve Macaristan Parlamentosu'nun işbirliğiyle bu önemli eksikliğin giderildiğini vurgulayarak, "Budapeşte'yi ziyaret edecek Türk turistler, sanatçılar ve resmi heyetler Macar özgürlük ve demokrasi mücadelesinin şanlı tarihini Türkçe olarak kendi dillerinde dinleyebilecek, öğrenebilecek." dedi.

Törende, Türkçe sesli rehber hizmetinin 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı faaliyetlerine de katkıda bulunacağı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeleri arasında yer alan Orta Asya ülkelerinden ziyaretçilerin de bu imkandan yararlanabileceği belirtildi.

Dünyanın üçüncü en büyük parlamento binası olarak kabul edilen Macaristan Parlamentosu'nu geçen yıl 700 bin turist ziyaret etti.