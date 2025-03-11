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Macaristan'da Yeni Optik Kablo Fabrikası Açıldı

Macaristan'da Yeni Optik Kablo Fabrikası Açıldı
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Kisber kentinde ZettaNet'in fabrikası açıldı. Açılış, Çin ile Macaristan arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

KİSBER, 11 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Kisber kentinde yeni kurulan optik kablo üretim şirketi ZettaNet'in fabrikası pazartesi günü düzenlenen törenle faaliyete geçti. Bu açılış, Çin ile Macaristan arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Çinli telekomünikasyon devi FiberHome tarafından desteklenen yatırımın Macaristan'ın endüstriyel kapasitesini artırması ve ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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