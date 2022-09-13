Macaristan'da Yaz Aylarında Turizm Pandemi Öncesi Seviyesine Döndü

BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Turizm Ajansı, ülke turizminin, bu yaz mevsiminde pandemi öncesi seviyesine döndüğünü ve 16,4 milyon gecelik konaklama kaydedildiğini bildirdi. Ajans, bunun 2019 yazı ile aynı seviye olduğunu belirtti. İç turizmin son yıllarda ivmesini koruduğu gerçeğinin memnuniyetle karşılandığını belirten Ajans, "Misafir gecelemelerinin yaklaşık 10,5 milyonunun konaklama tesislerinde yerli ziyaretçiler tarafından yapıldığını ve bunun 2019 yaz verisine göre yüzde 12 daha fazla olduğunun" altını çizdi. Turizm Ajansı, Macaristan'ın bu yaz 2021 yazına göre 2,5 kat daha fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlayabildiğine de dikkat çekti. 2021 yılı yaz mevsiminin üç ayında (Haziran, Temmuz ve Ağustos) yabancı ziyaretçi oranı yüzde 20 oldu. Bu arada, bu yıl bu oran yüzde 36'ya yükseldi ve yaklaşık 6 milyon uluslararası misafir gecelemesine karşılık geldi. Bir numaralı destinasyon olma unvanını koruyan ünlü Balaton Gölü, 5,4 milyondan fazla misafiriyle toplam kırsal konaklama cirosunun yüzde 41'ini oluşturdu. Kırsal kesimdeki ziyaretçilerin en büyük oranı Macarlar (toplam konukların yüzde 75'i) olurken, başkent Budapeşte'de bu yaz toplam ziyaretçilerin yüzde 83'ünü yabancı turistler oluşturdu. Budapeşte'yi ziyaret eden en fazla sayıda turist İngiltere, Almanya, ABD, İsrail, İtalya ve Hollanda'dan geldi. Ajans ayrıca, genel otel odası doluluk oranının bu yazın üç ayı boyunca ülke genelinde yüzde 60 olduğunu bildirdi.