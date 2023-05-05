Macaristan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Macaristan'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy verme işlemleri, seçmenlerin yoğun katılımıyla başladı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yerel saatle 09.00'dan 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşları hem yarın hem de pazar günü sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar büyükelçiliğe oy kullanmak için beklediklerini belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin siyasi hayatına katılımı bizler için çok önemli." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 2014'ten bu yana 6'ncı seçimin yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, "İlk yapılan seçimde katılım yüzde 18 civarındayken son seçimlerde yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu da bizler için oldukça memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çekya'da dün oy verme işlemlerinin başlamasının ardından bugün de Macaristan'da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Yarın da Slovakya'da ilk defa kurulacak sandıklarda seçmenler, oy kullanabilecek.