Macaristan'da 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı: Atatürk Dönemi' sempozyumu düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ve Macaristan ELTE Üniversitesi Türkoloji Bölümünün katkılarıyla "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı: Atatürk Dönemi" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ve Macaristan ELTE Üniversitesi Türkoloji Bölümünün katkılarıyla " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı: Atatürk Dönemi" başlıklı sempozyum düzenlendi.

TİKA'nın teknik donanım desteği sağladığı dünyanın ilk Türkoloji Bölümüne sahip ELTE Üniversitesi-Beşeri Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan sempozyuma Türk-Macar Derneği Başkanı, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi Müdürü ve Tarihçi Dr. Gabor Fodor'un yanı sıra Türkiye'den 9 akademisyen katıldı.

Sempozyuma Macaristan tarafından Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilcisi ve Tarihçi Dr. Janos Hovari ile Türkiye üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr. Zoltan Egeresi ve Dr. Gergö Kovacs da sunumlarıyla katkıda bulundu.

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin kültürel ve akademik alanlardaki işbirliğine önemli katkı sağlayan sempozyum kapsamında Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi ve Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi Koordinatörü Dr. Janos Hovari de "Türk Tarihinde 100 Yıl" başlıklı konuşma yaptı.