Macaristan'da tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde, hemzemin geçidinde bir trenin minibüse çarpması sonucu 5 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Ulusal Ambulans Servisi Sözcüsü Pal Györfi, Macar Haber Ajansına (MT) yaptığı açıklamada, Mindszent'te minibüsün raylara çıkması sonucu yaşanan kazada, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra ambulans helikopterin de intikal ettiğini belirten Györfi, yaralıların bölgedeki hastanelere taşındığını kaydetti.

Macaristan Devlet Demir Yollarından (MAV) yapılan açıklamada kaza yapan trenin 22 yolcu taşıdığı, hemzemin geçitteki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.