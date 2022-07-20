Macaristan'da Sıcak Hava Dalgası BUDAPEŞTE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de insanlar soğuk su fıskiyesinin tadını çıkarıyor, 19 Temmuz 2022. Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan ülkede yetkililer, Salı günü 3. Seviye sıcaklık uyarısı yayınladı. BUDAPEŞTE, 20 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de insanlar soğuk su fıskiyesinin tadını çıkarıyor, 19 Temmuz 2022. Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan ülkede yetkililer, Salı günü 3. Seviye sıcaklık uyarısı yayınladı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua) Xinhua / Güncel Macaristan su Güncel Haberler

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