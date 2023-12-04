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Macaristan'da Noel Baba Koşusu'na 2.000 Kişi Katıldı

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BUDAPEŞTE, 4 Aralık (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin şehir merkezinde düzenlenen Noel Baba Koşusu'na katılan Noel Baba kostümü giymiş insanlar, 3 Aralık 2023. Pazar günü Budapeşte'de düzenlenen 8. Noel Baba Koşusu'na yaklaşık 2.000 kişi katıldı.

BUDAPEŞTE, 4 Aralık (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin şehir merkezinde düzenlenen Noel Baba Koşusu'na katılan Noel Baba kostümü giymiş insanlar, 3 Aralık 2023.

Pazar günü Budapeşte'de düzenlenen 8. Noel Baba Koşusu'na yaklaşık 2.000 kişi katıldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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