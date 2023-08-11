Macaristan'ın en çok beklenen yaz etkinliği olan Sziget Festivali, Perşembe günü Budapeşte'de başladı. Festival kapsamında heyecan verici performanslar ve kültürler arası kutlamalarla dolu bir hafta katılımcıları bekliyor.

HABER: Macaristan'da merakla beklenen Sziget Festivali başladı

KATEGORI·: Kültür

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Festivale katılanların çeşitli görüntüleri

2. Festivalin çeşitli görüntüleri

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Macaristan'ın en çok beklenen yaz etkinliği olan Sziget Festivali, Perşembe günü Budapeşte'de başladı. Festival kapsamında heyecan verici performanslar ve kültürler arası kutlamalarla dolu bir hafta katılımcıları bekliyor.

10-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 2023 Sziget Festivali, bir dizi uluslararası yıldıza ev sahipliği yapacak. Festivalde 62 ülke ve bölgeden sanatçılar, 50'den fazla mekanda çeşitli türlerde performans sunacak. Yaklaşık 200 Macar yetenek de yaratıcılıklarını sergileyecek.

Sziget Festivali, 1993'teki başlangıcından bu yana 100'den fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı çekerek küresel bir fenomene dönüştü. Festival 2018 yılında, tek bir haftada 565.000 katılımcıyla rekor kırarak zirveye ulaştı.

30 yıllık geçmişe sahip festival, hem müzik tutkunları hem de macera arayanlar için bir mıknatısa dönüşmüş durumda. Geçtiğimiz yıl festivale yaklaşık 450.000 kişi katıldı.

Etkinliğin ana organizatörü Tamas Kadar'a göre, festivalin 30. yıldönümü uluslararası bir ruhu temsil ediyor ve başta Hollanda olmak üzere İngiltere ve İrlanda'dan ziyaretçi çekerken, yabancı ve yerli katılımcılar arasında neredeyse eşit bir dağılım sağlıyor.

Kadar, festivalin Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar da dahil olmak üzere çalkantılı bir dönemden daha güçlü şekilde çıktığını ve eski ihtişamına dönerken yenilikçi gelişmeleri de kucakladığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.(XHTV)