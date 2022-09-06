Macaristan'da Bir Trenin Otomobile Çarpması Sonucu Yedi Kişi Yaşamını Yitirdi Güncel Haberler KUNFEHERTO, 6 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın Kunfeherto köyü yakınlarındaki kaza bölgesinde çalışan polis ve itfaiye ekipleri görülüyor, 5 Eylül 2022. Polis, Macaristan'ın güneyinde Pazartesi sabahı erken saatlerde bir trenin bir otomobile çarpması sonucu yedi kişinin öldüğünü söyledi. KUNFEHERTO, 6 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın Kunfeherto köyü yakınlarındaki kaza bölgesinde çalışan polis ve itfaiye ekipleri görülüyor, 5 Eylül 2022. Polis, Macaristan'ın güneyinde Pazartesi sabahı erken saatlerde bir trenin bir otomobile çarpması sonucu yedi kişinin öldüğünü söyledi. (Fotoğraf: Ferenc Donka/MTI/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Macaristan İtfaiye Eylül Güncel Haberler

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