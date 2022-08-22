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Macaristan'da bir hava yolu şirketine daha soruşturma açıldı

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Macaristan'da bir hava yolu şirketine daha soruşturma açıldı

Macaristan'da, haziranda İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'e açılan soruşturmanın ardından yerel hava yolu şirketi Wizz Air hakkında da soruşturma açılması talimatı verildi.

Macaristan'da, haziranda İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'e açılan soruşturmanın ardından yerel hava yolu şirketi Wizz Air hakkında da soruşturma açılması talimatı verildi.

Soruşturmanın sebebinin "tüketici koruma yasalarının olası ihlalleri" olduğu belirtildi.

Macaristan Adalet Bakanlığı, soruşturma talimatı öncesinde, uçuşları ertelenen veya iptal edilen müşterilere bilgi ve yardım sağlanmaması nedeniyle şikayetlerde artış olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, prosedürün amacının "tüm işletmelerin yasalara uyması gerektiğinden, olası yasa dışı davranışları tespit etmek, durdurmak ve yaptırım uygulamak" olduğu ifade edildi.

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'e de vergiyle başa çıkmak için bilet fiyatlarını artırdığı gerekçesiyle 8 Ağustos'ta para cezası verilmişti.

Şirket, Macar hükümeti tarafından tüketicinin korunması kanununu ihlal etmekle suçlanmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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