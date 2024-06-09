Macaristan'da Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler tamamlandı

Macaristan'da Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyeleri ve yerel yöneticilerin belirlenmesi için kurulan sandıklarda oy verme işlemi tamamlandı.

Macaristan'da AP'ye gidecek 21 yeni milletvekili ve ülke genelinde 3 bin 177 belediye başkanını belirlemek için kurulan sandıklar yerel saatle 19.00'da kapandı.

AP seçimine ilişkin ilk sonuçların yerel saatle 23.00 sonrasında, yerel seçimlere ilişkin ilk verilerin 20.00'de paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan, Macar basınına göre, ülkede 2019'daki seçimlerde yüzde 43,6 olan AP seçimlerine katılım oranı, yüzde 56'nın üzerine çıktı.