Macaristan, Çin Yatırımlarıyla Ekonomisini Güçlendiriyor

Macaristan, Çin Yatırımlarıyla Ekonomisini Güçlendiriyor
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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin yatırımlarının ülkenin ekonomik performansını artırdığını belirterek, Macaristan'ın Çin sermayesinin Avrupa'daki merkezi olma hedefini vurguladı.

BUDAPEŞTE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin yatırımlarının Macaristan ekonomisinin performansını önemli ölçüde artırdığını ve ülkenin yapısal dönüşümünü desteklediğini söyledi.

Szijjarto, cuma günü ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yöneticileriyle Budapeşte'de düzenlediği çalışma kahvaltısında, "Macaristan olarak Çin sermayesinin Avrupa'daki başlıca adresi olmaktan gurur duyuyoruz ve bu konumumuzu korumak istiyoruz" dedi.

Macaristan'ın Çin yatırımlarını çekmedeki başarısına dikkat çeken Szijjarto, "2020, 2023 ve 2024 yıllarında ülkemize en yüksek yatırım Çinli şirketler tarafından yapıldı. Bu yatırımlar, son derece gelişmiş teknolojiler getiriyor ve çok sayıda güvenilir iş imkanı yaratıyor" dedi.

Karşılıklı saygıya dayalı küresel bağlantı ve işbirliğinin önemini vurgulayan Szijjarto, Macaristan'ın dünyayı rekabet eden bloklara ayırmayı reddettiğini belirtti.

Szijjarto, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların zayıflatılması veya sınırlandırılmasının, Avrupa ekonomisi için önemli zorluklar yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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