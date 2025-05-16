Macaristan, BYD'nin Avrupa Genel Merkezine Ev Sahipliği Yapacak

Macaristan, BYD'nin Avrupa Genel Merkezine Ev Sahipliği Yapacak
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında BYD'nin Avrupa genel merkezi ve yeni araştırma-geliştirme merkezinin burada kurulacağını açıkladı. Orban, Çin yatırımlarının ülkenin ekonomik büyümesi üzerindeki önemine vurgu yaptı.

BUDAPEŞTE, 16 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın toplantısına katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban (solda) ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, 15 Mayıs 2025.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban perşembe günü BYD'nin Avrupa'daki genel merkezini ve yeni araştırma-geliştirme merkezini Budapeşte'de kurma kararını duyurduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin yatırımlarının Macaristan'ın ekonomik büyümesinin "vazgeçilmez bir gücü" haline geldiğini söyledi. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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