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Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Matis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Matis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Oylamaya, "Deprem: Umut" kategorisiyle başlayan Matis, 6 Şubat sabahı nasıl uyandığını hiç unutmayacağını belirterek Eren Bozkurt imzasını taşıyan "Takım Çalışması" başlıklı fotoğrafı seçti.

Matis, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğrafını seçerek Bursa'nın Karacabey ilçesinde "Yaren" isimli leyleğin, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesinin çok özel olduğunu ve bu dostluğu zamanında takip ettiğini kaydetti.

Macaristan'da da çok fazla leylek olduğunu ifade eden Matis, köyünde elektrik direklerine yuva yapan leyleklerden bahsetti.

"Haber" kategorisinde, Macar arama kurtarma ekibinin yer aldığı "Dağcılar Görev Başında" başlıklı, Mustafa Ünal Uysal imzalı fotoğrafı seçen Büyükelçi Matis, arama kurtarma operasyonunu anlattı. Matis, "Bu kurtarma operasyonu sayesinde Türkiye yine bir rekorun sahibi oldu. Çünkü en derinden yapılan kurtarma faaliyeti Türkiye'de gerçekleşti." diye konuştu.

Matis, spor kategorisinde ise "Bisikletçiler" başlıklı fotoğrafı seçerek bunun, spor ve ülkenin tanıtımı arasındaki ilişkiyi yansıtan bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Macaristan Ankara Deprem Spor Politika Spor Güncel Haberler

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