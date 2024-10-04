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Macaristan, Batı Balkan Ülkelerinin AB Üyeliğini Hızlandırmayı Önerdi

Macaristan, Batı Balkan Ülkelerinin AB Üyeliğini Hızlandırmayı Önerdi
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin uzun sürmemesi gerektiğini vurguladı ve bu bölgenin AB için önemli bir dinamizm kaynağı olduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Batı Balkanların varlığının Avrupa Birliği (AB) için önemli olduğunu ve bölge ülkelerinin üyelik için uzun yıllar beklememesi gerektiğini söyledi.

Szijjarto, Bosna Hersek'in Banjaluka kentinde ülkenin iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkanlarda barış ve istikrarın önemine işaret eden Szijjarto, "Doğu sınırlarımızda yeterince sorunlar yaşıyoruz. Bu tarafta da benzer sıkıntıların olmasını istemeyiz." dedi.

Szijjarto, AB için Batı Balkanların varlığının önemli olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu bölgeden gelecek dinamizm ve yeni enerjiye ihtiyacımız var. Bu noktada bölge ülkelerinin AB üyelik sürecinde ortalama 14 yıldır beklemelerini uygun bulmuyoruz. AB'yi genişleme politikasında tamamen çökmesine yol açabilecek bu adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Dodik de Bosna Hersek'in AB üyelik yolunda kararlı ilerlemek istediğini kaydetti.

Szijjarto ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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