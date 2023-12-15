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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketini veto etti

15 Aralık 2023 09:58 Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu. Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.